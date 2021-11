I bianconeri ritrovano i due azzurri, di nuovo in gruppo verso la gara di sabato. Giorgio Chiellini ha testato le sue condizioni per capire come reagirà il fisico: nelle prossime ore sapremo se ce la farà a recuperare per la sfida contro l'Atalanta. Il suo sarebbe un recupero fondamentale per la difesa di Allegri, reduce dallo 0-4 contro il Chelsea. Ancora out De Sciglio, mentre Dybala si candida per un posto da titolare nella prossima partita di campionato