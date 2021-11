Gli applausi e poi via a Milanello

Stefano Pioli ha lasciato Casa Milan, salutando tutti dalla macchina, per andare a Milanello dove è in programma un pranzo di gruppo e e poi l'allenamento pomeridiano. Pioli è stato accolto con applausi dai dipendenti in sede dopo la firma sul rinnovo fino al 2023 con opzione per un altro anno.