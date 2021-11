Domenica alle 20.45 è in programma la sfida tra la squadra di Spalletti e quella di Maurizio Sarri, che torna in città nel giorno del grande evento per ricordare il Pibe de oro, morto il 25 novembre di un anno fa. L’appello di Insigne, recuperato come Fabian Ruiz, ai tifosi: "Domenica vi aspetto tutti allo stadio per ricordare il grande Diego" (il video in copertina)

