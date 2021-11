Intervistato da Milan Tv dopo il rinnovo del contratto fino al 2023, l'allenatore del Milan ha anche parlato di 'Pioli is on fire', il coro nato nello spogliatoio rossonero e poi diventato uno dei più cantati in curva, facendo una promessa: "E' sempre una grande emozione. Vorrei un giorno saltare insieme a loro. Prima o poi lo farò..."

