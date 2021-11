L'allenatore ha commentato la vittoria contro i bianconeri nel post-partita: "Abbiamo fatto un regalo a Bergamo. Su di noi si sono dette tante cose, ma abbiamo giocato bene sin dall'inizio del campionato". E sull'infortunio di Gosens: "È serio, dovremo avere pazienza". Condividi

L'Atalanta non si ferma più. Con l'1-0 dell'Allianz Stadium, la Dea ha raggiunto l'ottavo risultato utile consecutivo e, in attesa che le avversarie giochino le loro partite, ha preso l'Inter in classifica e si è portata a meno cinque da Napoli e Milan. Gian Piero Gasperini è apparso molto soddisfatto nel post partita: "I ragazzi hanno fatto un regalo a tutta la città di Bergamo. Era dal 1989 he non vincevamo a Torino. Oggi è stata una partita molto fisica, molto combattuta. L'Atalanta l'ha giocata perlomeno alla pari", ha dichiarato.

"Abbiamo giocato bene sin dall'inizio" vedi anche Juventus-Atalanta 0-1. HIGHLIGHTS Dopo qualche punto perso, adesso l'Atalanta è tornata su grandi ritmi, anche nei risultati: "Sull'Atalanta si sono dette tante cose, ma noi marciamo bene dall'inizio, altrimenti non avremmo 28 punti. Ci sono state delle partite in casa in cui non abbiamo raccolto quello che meritavamo sul campo, qualche episodio non c'è stato favorevole. Ma non siamo stati mai in difficoltà. Abbiamo avuto dei momenti di emergenza, sì, ma i giocatori si sono adattati a fare altri ruoli. Noi l'abbiamo pagato in qualche momento. Abbiamo giocato su ritmi molto buoni dall'inizio del campionato. Qualche sconfitta in casa fa vedere le cose diversamente, ma abbiamo giocato molto bene sin dall'inizio".