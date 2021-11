Italiano: "Gara era chiusa, non puoi perdere così"

La Fiorentina ci ricasca e perde nuovamente lontano dal Franchi, come è già caduto in precedenza a Torino con la Juve, a Roma con la Lazio e a Venezia. Eppure i viola sembravano a un passo dal successo, in vantaggio di un gol a pochi minuti dal termine si sono fatti poi raggiungere e alla fine battere dall'Empoli di Andreazzoli. Molto deluso Vincenzo Italiano: "Siamo dispiaciuti e, soprattutto, arrabbiati – le parole dell'allenatore viola - Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio in più di qualche occasione, ma alla fine non la puoi perdere così quando sei avanti a pochi minuti dal termine. La gara sembrava chiusa, l'avevamo indirizzata bene e non possiamo commettere questi due errori che ci sono costati due gol. Peccato perché potevamo trovare quella continuità che cerchiamo, invece torniamo a casa con 0 punti. La responsabilità è nostra, la partita era in pugno e la Fiorentina non può perderla così. Dobbiamo essere più maturi, bisogna riuscire ad addormentare le partite, se non la vinci quantomeno non la perdi, in questo dobbiamo migliorare".