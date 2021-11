L'esterno e il difensore centrale hanno effettuato gli esami strumentali per verificare i rispettivi infortuni muscolari alla clinica Humanitas di Rozzano. Dovrebbero tornare a disposizione di Simone Inzaghi per le ultime due partite prima della sosta natalizia

L'Inter ha comunicato l'esito degli esami strumentali svolti da Matteo Darmian e Andrea Ranocchia presso la clinica Humanitas di Rozzano: "Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all'adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno".

I tempi di recupero di Darmian e Ranocchia

Non si tratta di un infortunio grave né per l'esterno né per il difensore centrale. Sia Darmian che Ranocchia potrebbero recuperare in 15/20 giorni. Salteranno le sfide di campionato contro Spezia (1 dicembre) e Roma (4 dicembre), oltre a quella di Champions League contro il Real Madrid (7 dicembre). Difficilmente potranno recuperare per la partita contro il Cagliari (12 dicembre), mentre l'obiettivo concreto è quello di averli nuovamente a disposizione per gli ultimi due match del 2021: Salernitana (17 dicembre) e Torino (22 dicembre).