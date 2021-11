Due sconfitte di fila e 7 gol subiti negli ultimi 180 minuti in Serie A, il Milan ha bisogno di nuove certezze per ripartire. Lo farà a Genova contro quel vecchio cuore rossonero di Shevchenko in un incrocio da forti emozioni e suggestioni. E soprattutto lo farà ritrovando uno dei leader della squadra, che Pioli aveva perso proprio prima della trasferta di Firenze, prima delle due sconfitte. Fikayo Tomori è pronto, infatti, a tornare a guidare al fianco di Simon Kjaer quella difesa rossonera che, forse non a caso, senza l’apporto del centrale inglese ha cominciato a fare acqua e subire gol da tutte le parti. Un ritorno che arriva decisamente al momento giusto, considerato che contro i rossoblu di Sheva Pioli dovrà fare a meno di capitan Romagnoli (il naturale sostituto di Tomori), espulso per doppia ammonizione nella partita persa contro il Sassuolo che ha fatto scivolare i rossoneri al secondo posto a -3 dal Napoli. Nulla da fare, invece, per gli altri 4 giocatori fermi ai box: Calabria, Castillejo, Rebic e Giroud non sono ancora pronti e dunque non saranno a disposizione dell’allenatore rossonero per la trasferta di Marassi.