2021 calcistico finito in anticipo per Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, uscito in anticipo dal campo (minuto 79) nel match perso contro la Roma per infortunio, sarà costretto a rimanere ai box per almeno due mesi dopo che gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nella giornata di martedì hanno evidenziato una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante è la stessa società granata con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: "Nuovi esami strumentali per Andrea Belotti. Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane". Una perdita importante per Juric, che molto probabilmente potrà riavere il suo attaccante nuovamente a disposizione solo a febbraio.