Sessanta minuti di grande qualità e un gol che ha sbloccato il match di Marassi con il Genoa. Zlatan Ibrahimovic è stato il trascinatore della riscossa del Milan dopo le due sconfitte consecutive in campionato: "Mi diverto tanto, oggi era stabilito quanto dovessi giocare, ho fatto il massimo, il mister mi ha chiesto di fare pressing sul portiere anche e l’ho fatto, questi ragazzi mi fanno divertire e mi fanno sentire giovane - dice - Nelle ultime due partite abbiamo sbagliato noi, gli avversari non ci sono stati superiori, abbiamo fatto degli errori che ci sono costati il risultato, abbiamo perso due partite ma il campionato è ancora lungo. Durante il campionato ci sono alti e bassi ma oggi abbiamo vinto e siamo tornati".

"Pioli? Rinnovo meritato per quello che sta facendo"

approfondimento

Genoa-Milan 0-3, gol e highlights

L'obiettivo di Ibra è quello di riportare il Milan in alto: "Avevo questa fiducia e questa visione, era la mia sfida quando ho firmato, ora siamo in alto ma bisogna lavorare e non mollare e credere che è possibile e si va avanti". Sul rinnovo di Pioli: "Se lui ha rinnovato, rinnovo anche io… Lo merita ha fatto un grande lavoro e deve continuare a fare quello che sta facendo. Tutto quello che gli sta tornando è meritato. Scudetto? Sono felice che i tifosi lo dicano e sono felice per loro e spero che potremo dare questa gioia a loro, bisogna vincere i trofei altrimenti non conta niente".