Giornata interlocutoria nell'inchiesta torinese sulle presunte "false" plusvalenze della Juventus. Gli ex responsabili finanziari Stefano Bertola e Marco Re (due dei sei indagati) non si sono presentati ai magistrati. L'avvocato Claudio Gabasio non potrà invece essere sentito come persona informata sui fatti perché legale del club. Nominato un consulente esterno per analizzare gli ultimi tre bilanci dei bianconeri.