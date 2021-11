John Elkann: "Fiducioso in operato magistratura"

Il presidente di Exor, la holding che controlla la Juventus, in una conferenza stampa in occasione dell'Investor Day: "Nelle indagini in corso la società sta collaborando con gli inquirenti e confida che sarà fatta luce su tutti gli aspetti indagati. Sono fiducioso nell'operato della magistratura"

PLUSVALENZE JUVE: IL CONFRONTO CON LE ALTRE BIG