Roma-Inter: El Shaarawy out, De Vrij in dubbio

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante giallorosso hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. Mourinho, che dovrà fare a meno anche degli squalificati Abraham e Karsdorp, va verso il ritorno alla difesa a 4. In casa Inter, invece, lavoro personalizzato per Bastoni e De Vrij: il primo molto probabilmente sarà a disposizione per sabato, mentre sul secondo c'è ancora incertezza

Dopo la sconfitta con il Bologna nel turno infrasettimanale, la Roma di José Mourinho ha iniziato a preparare il big match di sabato pomeriggio con l'Inter. Contro la sua ex squadra lo Special One non avrà a disposizione El Shaarawy: l'esterno offensivo, che contro la squadra di Mihajlovic è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. I tempi di recupero del "Faraone" sono stimati in circa due/tre settimane, ma nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori accertamente per capire se potrà essere in grado di rientrare prima della sosta natalizia.

Roma, Mourinho torna alla difesa a 4

Oltre ad El Shaarawy Mourinho non potrà contare neppure sugli squalificati Abraham e Karsdorp, e per sopperire alle diverse assenze l'allenatore portoghese sembra essere intenzionato a cambiare modulo e tornare alla difesa a quattro. Nella linea difensiva provata in allenamento Mou ha affidato la fascia destra a Ibanez, con Mancini e Smalling al centro e Vina sulla corsia di sinistra. In attacco potrebbe esserci il ritorno di Mkhitaryan come esterno, che insieme a Zaniolo e Carles Perez saranno chiamati a dar supporto all'unica punta Shomurodov. Problema rientrato, invece, per Borja Mayoral: lo spagnolo, assente per infortunio contro il Bologna, ha recuperato e potrà essere utile come cambio offensivo in assenza di Abraham.