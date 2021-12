Il club nerazzurro ha fatto sentire la propria vicinanza nei confronti del difensore danese, operato nella giornata di venerdì al ginocchio sinistro: "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti"

Brutte notizie in casa Milan, che perde per tutto il resto del campionato una colonna portante della formazione di Pioli come Simon Kjaer. Il difensore centrale danese è stato infatti operato nella giornata di venerdì al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale, dopo l'infortunio riportato nell'ultima gara di campionato contro il Genoa. Tanti i messaggi di solidarietà giunti in queste ore per Kjaer, apprezzato da tutto il mondo del calcio per i suoi comportamenti sia dentro che fuori dal campo. A colpire particolarmente è stato l'incitamento arrivato dai rivali cittadini dell'Inter, che attraverso i propri profili social si è rivolto così allo sfortunato avversario: "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti".