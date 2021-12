L'allenatore parla del connazionale della Fiorentina, avversario domenica alle 12.30 (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K): "Ha fame, rabbia, non si accontenta. Mi piace molto, ha gli attributi, non a caso viene dalla Serbia, lì certe cose te le danno in omaggio". Out Arnautovic: Non ci sarà, non lo rischiamo. Al suo posto ho diverse alternative. Dimentichiamo la vittoria contro la Roma" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 16^ GIORNATA Condividi

"Non mi piace parlare degli avversari ma siccome è serbo lo faccio. Mi piace molto, ha gli attributi, non a caso viene dalla Serbia, lì certe cose te le danno in omaggio". Sono i complimenti di Sinisa Mihajlovic per Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che sfiderà il Bologna domenica alle 12.30 nella sedicesima giornata di Serie A (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). " Ha fame, rabbia, non si accontenta - dice l'allenatore del Bologna - sono contento per la mia nazionale. Paura? No, è una partita di calcio e non si può avere paura. La paura comunque non è un sentimento negativo e ti fa tenere i piedi per terra. Cercheremo di ingabbiarlo bene anche se sappiamo che sarà un compito difficile".

"Arnautovic out. Sarà un'altra partita rispetto alla Roma" approfondimento L'impatto dei nuovi acquisti: nessuno come Simeone Al centro dell'attacco del Bologna non ci sarà invece Arnautovic. "Sicuramente domani non ci sarà, sente fastidio - assicura Mihajlovic - gli esami hanno escluso lo stiramento ma sente dolore. Per noi è importante e preferisco fargli saltare qualche partita che rischiare di perderlo qualche mese. Spero recuperi per la prossima ma dobbiamo vedere". Da valutare il sostituto: "Barrow? Non so, vediamo, c'è lui, Santander, Orsolini, Sansone. Arnautovic non si può sostituire per caratteristiche ma non sono preoccupato. Lo abbiamo perso con la Roma e si è vinto". Proprio il successo contro i giallorossi va dimenticato: "Ci aspetta un'altra partita rispetto alla Roma. La Fiorentina è più intensa e aggressiva, correrà dei rischi e noi dovremo essere concentrati in fase difensiva cercando poi di fare male sui loro difetti". Recupera invece De Silvestri: "Ci sarà ma devo ringraziare Skov Olsen e Orsolini per il modo in cui si sono sacrificati a destra".