L'Atalanta vince 3-2 sul campo del Napoli e si porta a -4 dalla testa del campionato, occupata dal Milan. I nerazzurri diventano così una seria pretendente allo scudetto? Gian Piero Gasperini risponde così al termine del match del Maradona: "Vincere il campionato è un tormentone che continuano a ripeterci, non so se per convinzione o per metterci pressione. Io continuo a dire che per lottare per lo scudetto bisogna che l'Atalanta si posizioni almeno una volta al primo posto. Se succederà di toccare la testa della classifica, allora potrò dirlo anche io. Finora anche in questi anni, al massimo abbiamo toccato il secondo posto. Questo è il motivo per cui continuo a dire che il nostro obiettivo è sperare di restare dentro la Champions, che per noi vale come uno scudetto".