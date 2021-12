D'Aversa: "Servono risposte dopo il ko di Firenze"

Ripartire. È la parola d'ordine per l'allenatore della Sampdoria , Roberto D'Aversa , alla vigilia del match contro la Lazio . Una partita dove i blucerchiati dovranno dare risposte dopo la sconfitta contro la Fiorentina che ha interrotto una serie di due vittorie consectuive: "La Lazio ha valori importanti, ma noi siamo chiamati a dare risposte sul campo dopo la sconfitta di Firenze - spiega D'Aversa - Bisogna tornare a fare risultato positivo con le prestazioni, come fatto contro Salernitana e Verona. Sotto l'aspetto fisico la squadra finisce sempre in crescendo. È chiaro che a questo va abbinato l'aspetto mentale. Va affrontata la partita con la massima determinazione ".

"Lazio è forte, ma dobbiamo ragionare su noi stessi"

D'Aversa ha speso parole d'elogio nei confronti della Lazio che vuole dimenticare il 4-4 contro l'Udinese: "Sono una squadra completa - spiega l'allenatore - Hanno velocità con gli esterni, gioco aereo e fisico con Milinkovic, sono bravi a dialogare a ridosso dell'area e hanno un attaccante come Immobile. Se si parla di caratteristiche, la Lazio è forte. Stanno cambiano filosofia di gioco e ci vorrà del tempo, ma dobbiamo ragionare su noi stessi. Dobbiamo andare in campo con voglia e determinazione, dipende da noi e dalle nostre qualità per conquistare un risultato positivo". Nonostante l'imminente match contro la Lazio, D'Aversa pensa anche al derby della lanterna contro il Genoa in programma venerdì 10 dicembre: "Sappiamo l'importanza del derby - conclude - Sappiamo che andremo ad affrontare la partita più importante dell'anno, dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile".