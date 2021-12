"Nei primi 10 minuti di gioco abbiamo dominato poi, dopo aver segnato, il Venezia ha preso coraggio e ci hanno fatto meritatamente altri due gol - spiega Tudor -. Nell'intervallo ho detto la mia e poi ho detto ai ragazzi di parlare tra di loro e sono uscito dallo spogliatoio . Ero convinto che avremmo potuto ribaltarla, perché in squadra abbiamo tanta gente di qualità e carattere". Nonostante i diversi anni di carriera, anche per Tudor è stata una delle rimonte più incredibili mai viste: " Non ho mai vissuto un match del genere e c'è sempre una prima volta . Questo è stato possibile grazie al gruppo meraviglioso che ho a disposizione, anche i giocatori che sono entrati hanno dato un contributo importante alla causa e questo mi fa un enorme piacere. La vittoria ci dà indubbiamente coraggio, ma dobbiamo migliorare e andare avanti". In chiusura l'allenatore croato si elogia i suoi calciatori: " Non ho mai avuto un gruppo del genere: sono sempre tutti disponibilissimi . Gli dico sempre che se facciamo quel che sappiamo fare tutto il resto diventa facile. Sono contento, c'è poco da dire ".

Simeone: "Spero di essere di esempio per qualcuno"

leggi anche

L'impatto dei nuovi acquisti: nessuno come Simeone

Se il Verona è riuscito a conquistare i tre punti al "Penzo" grosso merito è anche del "Cholito" Simeone, autore del terzo e del quarto gol. "Sono contento, non abbiamo giocato bene nel primo tempo ma ci siamo parlati negli spogliatoi e abbiamo messo a posto un po' di cose – ha dichiarato al termine del match l’attaccante argentino. Abbiamo fatto un altro step in avanti, ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorare". Già 11 gol per il numero 99 gialloblù, che a Verona ha ritrovato la serenità: "Mi concentro per dare il massimo in ogni partita, poi a volte riesco e altre meno. Quel che mi interessa, però, è dare sempre il massimo per la squadra. Qui ho trovato un gruppo molto unito, un posto in cui si lavora tanto e c'è sempre qualcuno pronto a darti una mano. La meditazione mi aiuta molto, è una cosa sulla quale insisto perché credo che faccia bene a tutte le persone. Spero di essere di esempio per tutti coloro che vivono periodi complicati ma riescono a rialzarsi e a raggiungere i loro obiettivi".