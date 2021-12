Arrestato il presidente della Samp Massimo Ferrero

Il presidente della Sampdoria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per reati societari e bancarotta, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza). Il club genovese non sarebbe coinvolto

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza) per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, il club genovese non sarebbe coinvolto nelle indagini. Ferrero è stato arrestato a Milano e portato nel carcere di San Vittore, mentre per altre cinque persone sarebbero stati disposti i domiciliari. Tra queste ci sarebbero Giorgio e Vanessa Ferrero, rispettivamente nipote e figlia del presidente blucerchiato. In totale - secondo quanto riporta l'AGI- sarebbero nove le persone indagate in totale nell'inchiesta della procura. Al centro dell'indagine ci sarebbe un investimento di Ferrero in provincia di Cosenza, nel comune di Acquappesa, che avrebbe portato al fallimento di un'azienda.