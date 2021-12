Notizie non positive dall'infermeria per Pioli: il portoghese, a causa di una forte contusione, ha riportato una piccola lesione al bicipite femorale. Per Pellegri, invece, lesione al muscolo lungo adduttore destro: prossimo controllo medico previsto tra 10 giorni. Theo Hernandez assente alla rifinitura per un po' di febbre ma domani sera ci sarà

Nell'ultimo week-end di campionato, il Milan si è ripreso la vetta della classifica grazie al successo ottenuto a San Siro contro la Salernitana. I rossoneri hanno avuto modo di ruotare gli uomini e di far riposare qualche elemento importante in vista della gara decisiva in Champions League contro il Liverpool. E, proprio in vista di questa partita, non arrivano buone notizie dall'infermeria per Stefano Pioli, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha subito una forte contusione alla parte posteriore della coscia destra, proprio durante la gara contro la Salernitana. Questo trauma, di fatto, ha causato una piccola lesione muscolare del bicipite femorale.