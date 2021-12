Una bella notizia in casa Napoli, che con un tweet ha annunciato che Osimhen è tornato ad allenarsi in campo 17 giorni dopo il brutto infortunio rimediato durante Inter-Napoli dello scorso 21 novembre, che lo ha costretto a sottoporsi due giorni dopo a un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra rimediate in uno scontro aereo con Skriniar. "Victor è tornato in campo", si legge nel messaggio social pubblicato dalla società azzurra che allega anche il video che riprende l’attaccante nigeriano correre su uno dei campi del centro sportivo di Castel Volturno. Lunedì e martedì Osimhen ha effettuato dei controlli di routine che hanno escluso qualsiasi problema ulteriore e confermato il buon decorso della convalescenza, che prosegue spedita come testimoniano le immagini del ritorno sul campo di allenamento.