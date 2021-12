Patrick Zaki scarcerato: "Sto bene, forza Bologna!"

1/9 ©Ansa

669 giorni di prigionia: tanto è durata la detenzione in Egitto di Patrick Zaki. 22 mesi in cui Bologna e tutta l'Italia si sono mobilitati per chiedere la sua liberazione. Finalmente il giovane ricercatore egiziano è tornato in libertà. Ma ora dovrà affrontare comunque il processo: la prossima udienza l'1 febbraio. Zaki è accusato di aver pubblicato notizie false contro lo stato egiziano. In particolare sono 3 gli articoli incriminati, uno dei quali denunciava la discriminazione nei confronti dei cristiani copti in Egitto