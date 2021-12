Le probabili formazioni della 17^ giornata

E dopo la Coppa toccò di nuovo al campionato! Si avvicina il giro di boa della Serie A. Mancano solo tre partite al termine della fase di andata e la 17ma giornata di campionato, per le prime della classe, non dovrebbe rappresentare un grosso problema. Il condizionale però è d’obbligo dato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Staremo a vedere….

Difesa, centrocampo e attacco. Tre posti, uno per reparto sono ancora in bilico. Dietro c'è lotta tra Yoshida e Ferrari (Colley è titolare praticamente certo). In mediana invece giocheranno o Ekdal o Verre. Col primo nella formazione di partenza, Candreva agirebbe a sinistra. Toccasse a Verre, Candreva nel solito posto a destra con Thorsby sul versante opposto. Davanti invece se la giocano Quagliarella e Caputo

Dei 10 indisponibili contro la Juve, il Genoa recupera per il derby Criscito, Sturaro e Badelj. Probabilmente anche Destro e Kallon e forse Maksimovic. A parte Badelj tutti arrivano da stop più meno lunghi, quindi c'è da capire quanto Sheva voglia rischiare dato che c'è sempre il pericolo ricaduta. Per Destro si dovrà aspettare l'ultimo momento. Herani resta nell'XI titolare come interno di centrocampo. Davanti favorito il duo formato da Ekuban e Pandev

FIORENTINA-SALERNITANA, sabato ore 15

Fiorentina, in mezzo tocca ancora a Maleh



Tante conferme e pochi ballottaggi. Questo il quadro della Viola in vista della sfida di sabato pomeriggio. In porta niente "Drago" che lavora ancora a parte. Anche Nastasic non riesce a recuperare per tempo e quindi dietro ci sono tre candidati per due maglie con Igor ancora sullo sfondo. A destra duello molto serrato tra Odriozola e Venuti. A centrocampo va verso la conferma Maleh mentre in attacco c'è ancora da decidere tra Callejon e Sottil con il primo che potrebbe spuntarla



Salernitana, Djuric in quarantena fiduciaria

A metà settimana in 5 (tra cui Ruggeri e Zortea) hanno svolto lavoro specifico. In difesa quindi fasce presidiate da Veseli e Ruggeri. In mediana cambierà presumibilmente poco rispetto a qualche giorno fa mentre in attacco ci sarà sicuramente l'ex Ribery. Djuric è in quarantena fiduciaria. In caso di 4-3-3 difficile che non giochino Bonazzoli e Simy