L'allenatore festeggia il 3-1 nel derby: "Questa vittoria è merito di tutti, orgoglioso di allenare questa squadra. Ci prendiamo i titoli anche per meriti sportivi. Ora dobbiamo scendere in campo sempre come fatto nel derby". Gabbiadini e Caputo: "D'Aversa ci ha trasmesso serenità, godiamoci questo momento" SHEVA DOPO GENOA-SAMP: "SERVE UN ALTRO APPROCCIO" Condividi

La Sampdoria vince il derby contro il Genoa è la dedica dell'allenatore Roberto D'Aversa è chiara: "Questa vittoria è per tutti, da Massimo Ferrero e la sua famiglia, al ds Daniele Faggiano e tutte le componenti, inclusi i tifosi che ci hanno accompagnato dall'hotel al campo. Abbiamo dimostrato compostezza, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra". Il 3-1 è arrivato al termine di una delle settimane più difficili nella storia recente del club: "Io sono l’allenatore, sono pagato per vincere e preparare partite senza farsi influenzare dai rumors - sottolinea D'Aversa - quando si ha a disposizione un gruppo di uomini veri tutto è più semplice. I risultati non erano arrivati secondo le aspettative ma questi ragazzi meritavano un risultato positivo e i titoli dei giornali per meriti sportivi e non per altre situazioni".

"Di qui in avanti voglio una Samp formato derby" vedi anche Genoa-Sampdoria 1-3. HIGHLIGHTS La vittoria permette alla Sampdoria di salire a quota 18 punti in classifica: "Ovviamente è molto importante per classifica, peso della gara e per come è arrivata - spiega l'allenatore - solitamente nei derby raramente si vede una squadra giocare bene e noi abbiamo fatto una grandissima gara". Con grande entusiasmo da parte dell'allenatore in occasione del gol del vantaggio: "Mi sono anche stirato quando mi sono messo a correre sotto la curva - sorride - perché non ho preso parte alla foto di gruppo? Era giusto lasciare la scena ai ragazzi". Testa al futuro: Dobbiamo scendere in campo sempre come fatto nel derby. Se abbiamo le qualità per fare quanto fatto contro il Genoa, vuol dire che le qualità ci sono. Poi dobbiamo essere bravi ad affrontare ogni singola partita con lo stesso spirito". Con una dedica speciale per il derby: "Quagliarella aveva un problema fisico e nonostante questo è venuto in panchina. Ci ha dato una mano con la sua esperienza, ci ha messo partecipazione come tutti".

Gabbiadini: "Gol emozionante, vittoria per l'allenatore" Serata speciale per Manolo Gabbiadini, arrivato a quota 4 gol nel derby di Genova: "Sicuramente il derby è sempre importante, soprattutto dopo questa settimana - ammette l'attaccante - sudare per questa maglia e lottare per queti tifosi è fondamentale. I risultati non arrivavano anche per colpa nostra, quindi è una vittoria anche per D'Aversa: è il nostro allenatore, teniamo a lui e siamo contenti. Ora bisogna dare continuità, è un bel passo in avanti. Ora occorre non fermarsi, nulla è scritto".