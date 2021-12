L'allenatore ucraino dopo l'1-3 contro la Sampdoria: "Non siamo stati brillanti, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo reagito a inizio secondo tempo ma bisogna iniziare le partite in un altro modo e con più coraggio. Per noi restare in Serie A è come vincere la Champions. Dobbiamo lavorare per questo risultato". E la proprietà lo conferma come uomo della rivoluzione insieme al nuovo ds Spors, sugli spalti GENOA-SAMPDORIA 1-3, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

"Sono deluso, nessuno vuole perdere il derby". Andriy Shevchenko è amareggiato dopo il ko per 3-1 nel derby contro la Sampdoria. "Speravamo di giocare una bella partita ma abbiamo preso gol in avvio - è l'analisi dell'allenatore del Genoa - come nella partita contro la Juventus. Tutta la partita è stata delusione: la squadra doveva avere più coraggio. Non abbiamo concesso molto ma prendere gol ha reso tutto più difficile. Non siamo stati brillanti, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo reagito a inizio secondo tempo ma bisogna iniziare le partite in un altro modo. Con coraggio, iniziando bene e finendo bene".

"Restare in Serie A è la nostra Champions League" leggi anche Calendario Serie A, le partite della 17^ giornata Il Genoa non vince da 14 partite di fila in campionato. Cinque di queste sono state giocate con Sheva in panchina e l'1-3 di Destro è il primo gol nella gestione tecnica affidata all'allenatore ucraino. "Quando sono arrivato qui ho guardato bene il calendario, sapevo che partite mi aspettavano. - sottolinea Shevchenko - non cerco scuse ma ci sono mancati dei giocatori importanti. I rientri di Criscito e Destro lo dimostrano. Per noi restare in Serie A è come vincere la Champions League. Dobbiamo lavorare per questo risultato". Con possibili novità anche sul piano tattico: "Stiamo provando a cambiare qualcosa, anche se le caratteristiche dei giocatori sono queste - le parole di Shevchenko - proveremo a innovare, contro la Samp nel secondo tempo abbiamo provato il 4-2-3-1. Abbiamo reagito ma non è abbastanza".

Wander: "Spors uomo della rivoluzione con Sheva" leggi anche Genoa, Johannes Spors è il nuovo general manager La proprietà del Genoa cerca di guardare al futuro in maniera positiva nonostante la sconfitta. "Abbiamo perso il derby ma abbiamo ingaggiato un general manager (Johannes Spors, ndr) per il club che ha le carte e il pedigreee per poter costruire il progetto che abbiamo in mente di costruire - spiega nel post partita Josh Wander, uno dei soci di 777 Partners - è l'uomo giusto per guidare la rivoluzione insieme al nostro allenatore Shevchenko. Siamo molto fiduciosi in questo e che torneremo dove ci appartiene".