Un problema fisico che verrà valutato nelle prossime ore ma che tiene in apprensione la Juventus. Paulo Dybala , infatti, è stato costretto a lasciare il campo al dodicesimo minuto di gioco della sfida del Penzo contro il Venezia per un problema al ginocchio destro . L’argentino non si è fatto male in un contrasto di gioco, ma si è fermato da solo e ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina bianconera. Al suo posto Max Allegri ha mandato in campo il brasiliano Kaio Jorge.

Già contro lo Zenit in Champions Dybala era stato sostituito all’intervallo perché "non stava bene", come ammesso successivamente da Max Allegri. L'argentino poi si è allenato regolarmente ed è stato mandato in campo dal primo minuto contro il Venezia. Fino a questo momento della stagione la Joya ha totalizzato 13 partite in campionato con 5 gol e tre assist, mentre in Champions è stato impiegato in 4 occasioni (3 gol). Sei invece le partite saltate a causa di problemi muscolari.