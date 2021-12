Italiano: "Noi concreti. Vlahovic ha giusta fame"

L'allenatore viola dopo la vittoria per 4-0: "Finalmente siamo concreti e abbiamo anche fatto gol da fuori area, ora spingiamo al massimo per chiudere al meglio il 2021". Su Vlahovic: "Ha fame, si allena e lavora per migliorare sempre" Condividi

Un successo netto, 4-0 alla Salernitana, il terzo consecutivo in campionato che permette alla Fiorentina di salire a quota 30 punti in classifica. Vittoria e prestazione che Vincenzo Italiano commenta così nel post partita: "Non siamo partiti come facciamo di solito nelle gare casalinghe, la Salernitana nei primi 30 minuti si è chiusa bene, ma in questo momento siamo concreti a differenza. Abbiamo fatto gol con Bonavantura da fuori area finalmente, da quel momento in poi la gara per noi è stata più tranquilla”. L’allenatore viola non nasconde la sua soddisfazione: "In casa stiamo facendo bene, vinciamo, siamo contenti. Ora dobbiamo fare bene nelle gare che restano e concludere al meglio l’anno. Ai ragazzi dico sempre che non dobbiamo abbassare la concentrazione, quando lo abbiamo fatto abbiamo concesso occasioni pericolose. Noi dobbiamo sempre tenere il piede sull’acceleratore e provare ad arrivare alla fine senza rischiare nulla".

"Sono pronto a pagare un'altra cena alla squadra…" vedi anche Fiorentina-Salernitana 4-0. HIGHLIGHTS Italiano racconta il siparietto con Vlahovic durante l’esultanza per uno dei due gol realizzati dal serbo: "In genere attacchiamo poco il primo palo, oggi mi ha ricordato che finalmente siamo riusciti a fare gol in quella situazione. Lui è stato bravo ad attaccare quella zona, lavora sempre per migliorarsi. Sono contento per il momento di Vlahovic, si allena bene, ha fame, si applica e ha voglia di crescere e migliorare". Per chiudere, Italiano promette una nuova cena alla squadra: "Ho già offerto una in settimana per il mio compleanno, ci ha fatto bene stare insieme. Se c’è da pagare un’altra dunque lo farò…"