Pioli: "Poca lucidità e troppi errori difensivi"

Analisi lucida di Stefano Pioli al termine del pareggio della Dacia Arena tra Udinese e Milan, dove la sua squadra non si è espressa al meglio, specie nel primo tempo: "Non conta il Milan di Pioli ma il nostro stile di gioco che oggi abbiamo fatto fatica a mettere in campo - dice - Non abbiamo avuto lucidità nelle scelte né la precisione che serviva per scardinare una difesa ben costruita e compatta come quella dell’Udinese. E poi se continuiamo a regalare certi gol le partite si complicano ancora di più specie contro un avversario fisico e abile a ripartire". Tuttavia, Pioli prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Non abbiamo creato chiare occasioni ma siamo arrivati tanto in area e potevamo provare a pareggiarla prima e poi a vincerla. Stiamo subendo dei gol quasi tutti da palle perse nostre perché sbagliamo le scelte e non leggiamo le situazioni, e questo si paga, poi magari si perde un po’ di lucidità e le gare si complicano, dobbiamo essere più bravi e più attenti soprattutto quando la palla l’abbiamo noi".

"Saremo capaci di migliorare i nostri errori"

Dopo le ultime prestazioni non propriamente esaltanti, la squadra adesso deve tornare ad esprimersi sui propri livelli per poter restare in vetta: "I ragazzi sanno quando giocano bene e quando no, le ultime due prestazioni non sono esaltanti e dobbiamo fare meglio ma sono convinto che lo faremo, c’è consapevolezza, ambizione e capacità di giudizio quindi ci sarà la capacità di migliorare i nostri errori - spiega ancora - Nelle ultime partite abbiamo perso un po’ di compattezza in fase difensiva così come in pressione, e lasciando spazio agli avversari si rischia". Sulla doppia sostituzione di Bakayoko e Bennacer nell'intervallo: "Io credo che sia in campionato che in coppa abbiamo giocato bene o male con tutti i nostri quattro centrocampisti, quindi non penso siano questioni individuali, è la settima partita in 20 giorni quindi era giusto ruotare qualcuno, non ci sono giocatori imprescindibili ma solo più attenzione e qualità nelle nostre giocate".