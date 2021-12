Zanetti: "Grande risposta in un momento difficile"

"Caldara è un leader, sta tornando quello che era prima"

L'allenatore del Venezia ha proseguito, parlando di due singoli che si stanno mettendo in luce in questa stagione come Mattia Caldara e Mattia Aramu: "Caldara è di proprietà del Milan, ma qui è un leader e sta tornando ad essere il giocatore che era. E’ una scommessa vinta perché il ragazzo sta bene e le sue qualità sono indiscutibili. Speriamo che resti a Venezia. Aramu è un ragazzo straordinario, guardate la fase di non possesso che ha fatto, oggi è riuscito a far ben entrambe le fasi. Secondo me ha fatto la sua miglior partita da quando è qui".