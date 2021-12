Allegri: "Due punti buttati, non sappiamo gestire"

L'allenatore bianconero dopo il pareggio del Penzo: "Abbiamo avuto un quarto d'ora di black out come a Salerno. Lì eravamo stati fortunati, questa volta abbiamo preso gol. Bisognava avere la capacità di leggere la partita, non differenziamo il momento in cui possiamo giocare e quando ci sono da fare 10 minuti più brutti"

La Juventus pareggia 1-1 sul campo del Venezia e fallisce un'occasione importante nella corsa al quarto posto. Deluso Massimiliano Allegri al fischio finale, soprattutto per la gestione del vantaggio da parte della sua squadra: "I ragazzi hanno fatto un bel primo tempo, creando e tirando in porta. Abbiamo avuto un black out di un quarto d'ora fino al gol del Venezia, come era già successo a Salerno. Lì eravamo stati fortunati, stasera hanno fatto gol. Bastava avere la pazienza di giocare due o tre palle alte e far passare quel momento, invece non siamo stati così bravi da portare a casa la vittoria che era importante. Sono due punti buttati contro un buon Venezia".

"Non siamo bravi a leggere la partita, bisogna capire il momento"

L'allenatore della Juventus ha proseguito, parlando di un problema che si ripete ormai da inizio stagione: "Quando ci sporcano le partite abbiamo quel quarto d'ora in cui non capiamo che non possiamo giocare a calcio in quel momento. Bisognava avere la capacità di leggere la partita, perchè una volta passato quel momento abbiamo ripreso a giocare e non abbiamo subito più niente. Abbiamo dei giocatori con meno esperienza per giocare delle partite, o anche degli spezzoni. Ci sono dei momenti in cui siamo belli, poi nel momento in cui c'è da stringere non riusciamo a farlo. Non differenziamo il momento in cui c'è da giocare e il momento in cui c'è da fare 10 minuti più brutti"