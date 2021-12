Arrivano gli esiti sui problemi fisici che hanno costretto Zielinski ed Elmas a uscire dal campo durante Napoli-Empoli. Esito negativo per Zielinski, sostituito per "problemi respiratori". Trauma contusivo al polpaccio per Elmas, dopo il duro scontro di gioco con Parisi

Oltre allo stop interno (0-1 contro l'Empoli), la serata amara per il Napoli è stata anche causata dai problemi fisici che hanno colpito Piotr Zielinski e Eljif Elmas, entrambi costretti al cambio a partita in corsa. Per il polacco, il problema era stato di tipo respiratorio: "Aveva dolore al petto e abbiamo deciso di toglierlo per evitare altri problemi", ha detto Spalletti nel postpartita. Il Napoli, poi, ha confermato tramite un comunicato che Zielinski sia uscito dal campo per "difficoltà respiratorie", ma che "gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo".