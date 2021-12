Spalletti: "Mancata lucidità, poco incisivi"

Il Napoli perde in casa contro l'Empoli di Andreazzoli (0-1) e subisce la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella contro l'Atalanta di due sabati fa. Intervenuto nel postpartita, Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: "Non siamo stati bravi a esibire qualità quando c'è stato il momento di andare a incidere. A volte li abbiamo chiusi dentro l'area di rigore, ma è mancata lucidità nelle scelte. Noi dovevamo essere più bravi a far girare la palla, ma non siamo stati bravi a chiuderli bene e fargli perdere riferimenti. E' venuta fuori una partita aperta e abbiamo fatto fatica: da questa fatica sono venute fuori le difficoltà del momento e la mancanza di lucidità". L'allenatore del Napoli poi ha elencato tutta una serie di cause che portano il suo Napoli a vivere un momento delicato della stagione: "In questo momento molti stringono i denti: quando è così ci vorrebbe l'episodio che ti gira a favore, invece ci sta andando nella situazione opposta. Qualcuno fa gli straordinari, mentre ad altri, come Insigne, sei costretto a chiedere di giocare anche se non hanno i minuti nelle gambe. Anche quelli che sono tornati dal Covid non erano in grandi condizioni. Per questo dovevamo essere bravi a far girare palla per non fare diventare la partita un dispendio di energie: mettere la partita sul piano tecnico era la via d'uscita. Invece non è stato così: abbiamo sofferto nel primo tempo, e nel secondo li abbiamo chiusi di più ma sono mancate le zampate negli ultimi metri". Il prossimo weekend il Napoli è atteso dalla trasferta di Milano, per giocare contro il Milan: "E' una grande opportunità per rimettere a posto molte cose. Finalmente abbiamo tutta la settimana a disposizione per preparare il match".