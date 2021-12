Roma-Spezia, dove vedere la partita in tv

La voglia di riscatto della Roma, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, contro la necessità dello Spezia di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

La Roma è chiamata necessariamente a ripartire, dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Inter, se non vuole vedere il quarto posto in classifica allontanarsi troppo. Dall'altra parte c'è lo Spezia, che nell'ultimo turno è stato rimontato da 2-0 a 2-2 dal Sassuolo e ha voglia di riscatto per prendere vantaggio nei confronti della zona retrocessione. Tutte le coordinate per vedere la sfida sui canali Sky Sport.