Il ragazzo di circa 30 anni è stato soccorso con il defibrillatore e trasportato all'ospedale, che si trova poco distante dallo Stadio Olimpico. In segno di rispetto, i tifosi della Curva Sud non hanno cantato per tutta la durata del secondo tempo del match contro lo Spezia

Momenti di grande paura in Curva Sud nel corso del primo tempo della sfida tra Roma e Spezia. Un tifoso giallorosso è stato infatti colpito da un arresto cardiaco e immediatamente soccorso con un defibrillatore. Lo sfortunato spettatore, di circa 30 anni, è stato trasportato al Policlinico Gemelli, dove si trova tutt'ora ricoverato. In segno di rispetto, non appena è stata diffusa la notizia, la parte più calda del tifo giallorosso ha smesso di cantare e incitare la squadra, con il secondo tempo che si è disputato in un clima di silenzio surreale.