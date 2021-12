Bremer va ko: niente Verona e Inter a rischio

Potrebbe essere finito in anticipo il 2021 calcistico di Bremer. Il difensore brasiliano del Torino, sostituito da Juric all’intervallo della sfida vinta contro il Bologna per un problema al polpaccio, si è sottoposto quest’oggi a nuovi accertamenti che hanno escluso lesioni muscolari ma che hanno evidenziato – come si legge nel report del sito granata – "un sovraccarico al gemello mediale sinistro, da rivalutare nei prossimi giorni". Bremer salterà sicuramente le sfide di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma giovedì e quella di campionato contro il Verona di domenica 19 dicembre, ed è a forte rischio per il match di San Siro contro l’Inter di mercoledì 22 dicembre, ultimo match prima della sosta.