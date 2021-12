Il difensore, in partenza da Capodichino verso il proprio Paese, è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo. Poco dopo è partito regolarmente per la Grecia, dove resta il forte interesse dell'Olympiacos, squadra in cui potrebbe tornare a giocare nel prossimo mercato di riparazione

Una stagione finora avara di emozioni per Manolas, anche a causa di diversi problemi fisici. Il difensore greco ha giocato appena sette partite tra campionato ed Europa League per un totale di 486 minuti. Adesso a tenere banco è il futuro del giocatore e la destinazione potrebbe essere la Grecia. L'Olympiacos, che ha già cercato Manolas la scorsa estate, è pronto a tornare all'assalto nel mercato di gennaio e può essere un'opzione plausibile. Proprio mentre era in viaggio verso il proprio Paese, Manolas ha avuto un fuoriprogramma. Il difensore del Napoli, in partenza dall'aeroporto di Capodichino verso la Grecia, è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un controllo, che ne ha rallentato la partenza. Tuttavia Manolas è partito regolarmente per la Grecia, dove resta il forte interesse dell'Olympiacos, squadra in cui potrebbe tornare a giocare nel prossimo mercato di riparazione: il centrale classe 1991 ha già giocato con l'Olympiacos tra il 2012 e il 2014.