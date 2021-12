L'episodio del gol annullato:



Sulla sponda aerea di Giroud in area, la palla viene riproiettata in avanti da Kalulu con il petto: al momento del tocco dell'ex Lione, l'attaccante francese è avanti, e dunque in fuorigioco, rispetto a Juan Jesus. Solo il difensore del Napoli tocca il pallone, ma come successo ieri viene punita la posizione di Giroud: questo perché per valutare se un calciatore 'impatti' su un avversario ("contende il pallone, tenta di colpire pallone che è vicino, fa una chiara azione che impatta") e quindi diventi attiva la sua posizione occorre un'interpretazione da parte dall'arbitro. Per avere uniformità si cerca di avere dei punti fermi e in questo caso è che, se c'è contatto tra i due giocatori, si ritiene punibile