Il difensore della Dea mostra grande ambizioni nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "A livello di qualità siamo ai livelli della Juventus in cui ho vinto il campionato. Giocando qui capisci che tutto è possibile", ma guai a parlare di scudetto: "Finché non siamo primi non ne parlo". Poi gli elogi a Gasperini: "Sono qui per lui, avevo anche altre offerte dall'estero ma sapevo che lui poteva essere una grande opportunità per me. Non mi sono mai allenato come a Zingonia"

L'Atalanta non smette più di sorprendere e sogna in grande. A tre punti dal primo posto in Serie A, ormai la Dea non si pone più limiti. Ma guai a nominare la parola 'scudetto': "Finché non siamo primi non voglio parlarne", dice Merih Demiral in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il difensore turco ha speso belle parole per la sua nuova squadra, non nascondendo grandi ambizioni e paragonando le sue qualità a quelle della Juventus, la sua ex squadra, con cui nella stagione 2019/2020, ha vinto il campionato: "Siamo una bella squadra, con calciatori adatti per caratteristiche al calcio che vuole il nostro allenatore", si legge. "A livello di qualità siamo simili alla Juventus in cui ho vinto il titolo. Non so se stiamo facendo qualcosa di speciale, ma ciò che si prova a giocare in quest'Atalanta è che tutto è possibile".