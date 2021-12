Lo sponsor replica al caso social: "È lo skyline di Bergamo"

"È il profilo di Torino e della Mole, e non la Città Alta di Bergamo", diversi commenti sui social avevano avanzato l’idea che lo skyline presente sulla maglia potesse non essere quello di Bergamo, ma quello di un’altra città. Qualche ora dopo la replica dello sponsor atalantino: "Intendiamo confermare e sottolineare che lo skyline, inserito quale elemento distintivo e principale della maglia, realizzata e prodotta appositamente per la 12ª edizione del Christmas Match, è il profilo della Città di Bergamo e non è riconducibile a nessun’altra città. Trattandosi di una stilizzazione – si legge ancora -, consapevoli che alcuni dettagli possano non rimandare in modo fedele all’immaginario collettivo, e soprattutto consci che vi siano molteplici rappresentazioni dello skyline di Bergamo, nell’ambito della collaborazione che ormai dalla stagione 2017/2018 ci vede partner dell’Atalanta, abbiamo voluto rappresentare un punto di vista specifico di Città Alta. Con questa maglia, prodotta appositamente per il Christmas Match 2021, in cui i colori dell’Atalanta si fondono con lo skyline, abbiamo voluto dare slancio ad alcuni elementi di Bergamo, consapevoli soprattutto del fatto che la maglia sarebbe stata oggetto di un’attenzione particolare visto lo scopo benefico dell’asta natalizia organizzata dalla Società nerazzurra".