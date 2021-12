Il numero 10 argentino prosegue il suo recupero dopo i problemi muscolari accusati contro il Malmoe in Champions League. Per lui nessuna lesione ma la necessità di non forzare prima della sosta natalizia. Oltre a Bologna potrebbe saltare anche il Cagliari. Prima della sosta natalizia firmerà il rinnovo di contratto fino al 2026

La Juventus lavora con l'obiettivo di accorciare il divario in classifica dalle prime quattro. La zona Champions è lontana ma Allegri spera di avvicinarla presto, già prima del nuovo anno. Nel prossimo turno le sfide fra Atalanta-Roma e Milan-Napoli possono regalare un assist ai bianconeri a patto però di non fallire l'appuntamento di Bologna, campo che negli ultimi 5 anni ha regalato solo vittorie ai bianconeri.

Dybala resta a casa per precauzione

Ancora nessuna certezza sullo schieramento che vedremo in Emilia. In realtà una decisione su Dybala è stata presa. L'argentino resterà a Torino a recuperare la migliore condizione. I problemi muscolari accusati in Champions League contro il Malmoe non hanno portato a delle lesioni ma Allegri non vuole rischiare nulla e allora la trasferta contro i rossoblù di Mihajlovic sarà risparmiata al numero 10 bianconero. Anzi col passare delle ore prende corpo l'ipotesi che lo stop a Dybala possa essere prolungato anche all'ultimo match dell'anno, quello del 22 dicembre contro il Cagliari.

Vicino il rinnovo del numero 10 bianconero

Siamo invece ormai agli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto dell'argentino fino al 30 giugno del 2026. Questa la scadenza concordata dal club con l'agente del giocatore che sta sistemando gli ultimi dettagli burocratici. Dybala, con il nuovo contratto, andrà a guadagnare 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus. La firma èm attesa prima della sosta natalizia