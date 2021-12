Il Bologna esce dal Dall’Ara con la terza sconfitta consecutiva in campionato. La Juventus ha vinto 2-0 ma Sinisa Mihajlovic è convinto che i suoi ragazzi, per grandi tratti dell’incontro, abbiano giocato meglio rispetto ai bianconeri: "Il primo gol lo abbiamo preso a freddo, ma fino al raddoppio della Juventus abbiamo giocato meglio di loro e avuto occasioni. Nei primi venti, venticinque minuti del secondo tempo il nostro gol era nell’aria e potevamo pareggiare. Poi la Juve ha segnato con Cuadrado, con un tiro deviato, nel nostro migliore momento: ci ha tagliato le gambe, perché stavamo spingendo sull'acceleratore. Come aggressività e mentalità forse ci è mancata un po' di decisione in attacco, perché fino ai venti metri siamo sempre arrivati bene: ci è mancato l'ultimo passaggio. Non siamo stati abbastanza decisi, e purtroppo è andata così. Peccato perché la partita l’abbiamo gestita bene".