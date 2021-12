Il commento dell'allenatore bianconero: "Vittoria meritata ma si deve migliorare e mai abbassare la guardia. Gennaio e febbraio saranno mesi meravigliosi e pieni di adrenalina: ci saranno tanti scontri diretti prima della Champions. Prima però pensiamo al Cagliari: se vinciamo passeremo delle buone feste". E sul mercato: "Rosa ottima, lavoreremo con questi ragazzi fino a giugno" BOLOGNA-JUVENTUS 0-2, HIGHLIGHTS Condividi

La Juventus vince a Bologna (2-0), si lascia alle spalle la frenata di Venezia e aggancia la Roma in classifica a quota 31. Queste le parole di Max Allegri a fine partita: "Oggi abbiamo fatto una buona partita: è una vittoria meritata che ci tiene a tiro dal quarto posto, ma non dobbiamo abbassare la guardia. A gennaio e febbraio abbiamo tanti scontri diretti, prima della Champions, e saranno mesi meravigliosi e pieni di adrenalina". L'allenatore della Juventus ha poi analizzato anche gli errori commessi dai suoi ragazzi: "Dobbiamo migliorare: a due minuti dalla fine del primo tempo, a volte abbiamo regalato palloni al Bologna, che è una buona squadra, ma rispetto a Venezia siamo entrati meglio in campo nella ripresa. Alcune cose vanno riviste ma oggi sono contento per la cattiveria agonistica messa in campo, e non era facile. Tutti hanno avuto voglia di sacrificarsi, ma deve diventare naturale, non l'attitudine di una sola partita. Ciascun giocatore deve mettersi a disposizione". Poi una battuta su come vive i momenti nello spogliatoio, perché Allegri, a prescindere dai risultati, appare sempre tranquillo e pacato in conferenza, ma non sempre è così: "Ci sono momenti in cui sono equilibrato e momenti in cui succede di tutto. Ma è normale: così si svegliano loro e mi sveglio anch'io. Ora abbiamo un bel 2022 davanti. Ma prima pensiamo al Cagliari: se vinciamo vivremo delle buone feste".

Allegri sul mercato: "Questa rosa è ottima. Avanti con questi fino a giugno" leggi anche Arrivabene: "Mercato? Scordiamoci colpi a gennaio" Max Allegri ha anche risposto alle domande sulla finestra di mercato di gennaio, ormai alle porte. Per l'allenatore bianconero non ci sarà bisogno di intervenire: "La rosa della Juventus è ottima e sono contento di questo gruppo. Sapevamo tutti che sarebbe stata dura vincere lo scudetto e arrivare tra le prime quattro. Lavoreremo fino a giugno con questi giocatori che possono solo migliorare in autostima e voglia di raggiungere obiettivi".

Bonucci: "Normale vincere con questo atteggiamento. Ci serve continuità" leggi anche Morata-Cuadrado, Bologna battuto al Dall’Ara Dopo il fischio finale del match, ha parlato anche Leonardo Bonucci: "Quando giochiamo con l’atteggiamento di stasera è normale che vengano fuori questi risultati. In questo momento non possiamo perdere terreno da chi ci sta davanti, e ogni vittoria è importante". Il difensore ha posto l'accento sulla mentalità e sull'atteggiamento della sua squadra: "Il nostro è un atteggiamento che avevamo già avuto in altre partite, ma non abbiamo messo costanza. Serve quella". E su Morata, questo pomeriggio in gol, ha detto: "Per un attaccante il gol è ossigeno. È normale che quando non segni sia giù di morale, ma tutti noi siamo sempre con lui e cerchiamo di metterlo nelle migliori condizioni per segnare".