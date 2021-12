L'amministratore delegato rossonero a Sportweek: "Ho sentito vicinanza vera e ho capito quanto è grande il cuore dei tifosi rossoneri. È come se tornassi da un viaggio lungo e tribolato, dal quale ho imparato tanto". Su Pioli: "Chi sente questa empatia e professionalità si getterebbe nel fuoco per lui. Ibrahimovic ha un'identità privata che adoro e una personalità pubblica che alimenta e utilizza per motivarsi"

"Pioli persona di sensibilità superiore"

Da tre anni nel Milan, Gazidis è tra i protagonisti del rilancio rossonero. Passato per quattro punti chiave: "Primo: il campo come priorità, perché il calcio moderno non è solo un sistema di gioco, ma è una mentalità. Secondo: aumentare i ricavi con una nuova organizzazione. Terzo: un nuovo stadio. È necessario per avere futuro. Quattro: creare le fondamenta per la sostenibilità economica". E gli uomini giusti. Categoria alla quale, per Gazidis, appartiene Stefano Pioli: "Lo ritengo una persona di sensibilità superiore - lo definisce - Stefano cerca di capire gli altri e si preoccupa per tutti. Chi sente questa empatia e professionalità si getterebbe nel fuoco per lui. È un professionista in sintonia con la nostra visione. Di lui mi piace il fatto che rende facile ciò che sembra difficile".