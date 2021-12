Con il nettissimo 5-0 sul campo della Salernitana, l'Inter ha blindato almeno per un'altra giornata il primato in classifica. Un primo posto targato Simone Inzaghi, che ha ereditato la formazione nerazzurra da Antonio Conte dopo un'estate travagliata che ha portato agli addii di alcuni elementi fondamentali come Hakimi, Lukaku ed Eriksen. Dei due allenatori ha parlato l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, durante 90° Minuto: "Per Inzaghi immaginavo maggiori difficoltà d'inserimento, in realtà è stato tutto più facile del previsto grazia anche al supporto della società. È riuscito a dimostrare il suo autentico lavoro, che è un valore aggiunto nell’area tecnica. Quest'estate il club è stato condizionato da temporali violenti, ma abbiamo trovato la nostra stella polare e riequilibrato il club. L'obiettivo adesso è quello di conquistare la seconda stella. Conte? Non credo si sia pentito. Ha tracciato un solco importante sotto tutti i punti di vista, ma comunque è proficuo anche il lavoro di Inzaghi. Abbiamo ottenuto una grande vittoria lo scorso anno e ripetersi sarebbe un segno di grande crescita. Intanto abbiamo trovato la qualificazione agli ottavi di Champions dopo dieci anni".