I nerazzurri vincono la quinta partita di fila senza subire gol come solo altre due volte era successo nella loro storia (una nell'anno "dei record" di Trapattoni). Cento gol nell'anno solare: altro primato storico del club, solo in altri tre ce l'avevano fatta. E poi i singoli: Lautaro come Icardi, Perisic come… Perisic, nessuno come Calhanoglu. E che traguardo per Handanovic! Dati Opta

SALERNITANA-INTER 0-5: GLI HIGHLIGHTS