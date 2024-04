Allegri: "Juve del futuro? Chiedete alla società"

Ai punti, probabilmente, avrebbe meritato di più la vittoria rispetto al Milan, ma alla fine la Juve deve accontentarsi di un punto dopo lo 0-0 nella gara della 34^ giornata. Chi è uscito meno contento è Vlahovic, cambiato dopo circa un'ora di gioco. "È una sostituzione normale, avevamo Kean e Milik in panchina - ha spiegato Allegri nel post-partita -. Dusan aveva fatto bene fino a quel momento, poi si cambia altrimenti partiremmo con i primi 11 e chiuderemmo con gli stessi 11. Non è che quando uno viene sostituito è una bocciatura, in quel momento avevamo bisogno di gente più fresca davanti e quindi ho messo MIlik, Chiesa e anche McKennie che, magari, sulle palle inattive poteva andare a chiudere. È stato molto bravo Pioli perché, quando l'ho messo dentro, lui ha messo Florenzi a destra e un ragazzo alto che ha disturbato McKennie su due cross che potevano essere favorevoli. Quando vinci vai a casa con un sapore diverso, in questo girone di ritorno abbiamo perso tanti punti creando tante occasioni. Durante le partite abbiamo sempre 4-5-6 occasioni per far gol, poi dobbiamo migliorare sui passaggi, sbagliare di meno, ma su questo ci stiamo lavorando".

"Quelli che entrano a partita in corso ti possono dare una mano - ha aggiunto l'allenatore bianconero -. L'altro giorno a Roma chi è entrato ci ha fatto passare il turno, nonostante la sconfitta, e oggi ha rischiato di farci vincere la partita. Abbiamo avuto due situazioni favorevoli, non le abbiamo sfruttate, abbiamo concluso anche varie volte da fuori e pure su questo dobbiamo migliorare. Chiesa nell'uno contro uno, col difensore più stanco dopo 70 minuti, ha avuto delle buone possibilità. Ne ho parlato anche con lui: una cosa in cui deve migliorare è quando riceve palla con un po' di spazio davanti , il primo controllo deve essere verso l'avversario per mettersi in movimento e allora lì creerebbe molte più situazioni favorevoli. Yildiz è un giocatore diverso da Chiesa che attacca la profondità, lui è più bravo nel palleggio e in qualunque situazione la palla la stoppa, vuol dire che è forte tecnicamente".

"Juve del futuro? Dovete chiedere alla società"

"Come sarà la Juve del futuro? Io sono un amante dei giocatori tecnici, sono cresciuto con un allenatore che non ha mai parlato di modulo, parlava solo di tecnica dei giocatori e questa è una domanda che dovete fare alla società - ha detto Allegri -. Io devo pensare a quello che sarà il finale di stagione, cerco di mettere in campo la miglior formazione, soprattutto per dare equilibrio alla squadra. Una vittoria ci darebbe ulteriore fiducia, il secondo tempo è stato giocato dai ragazzi con tanta fiducia e sono molto contento della prestazione. Poi credo che nel calcio si può vincere in tanti modi, c'è una rosa che andrà valutata dalla società per capire se va bene o va rafforzata in vista della prossima stagione". E a proposito del proprio di futuro ha concluso: "Di sicuro non c'è niente. Sono molto contento del lavoro che hanno fatto i ragazzi finora. Abbiamo due obiettivi e siamo molto vicini: abbiamo giocato una finale di Supercoppa tre anni fa, perdendola al 120' con l'Inter, speriamo quest'anno di essere bravi e anche un pizzico fortunati per vincerla. Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla, non è facile giocare in questi momenti alla Juve e per loro è un momento di crescita perché si giocano partite pesanti".