Tudor: "Ci giocheremo la Champions fino alla fine"

"Quinto posto? Dobbiamo fare più punti possibile sperando gli altri non li facciano. Non conta programmare, bisogna pensare partita dopo partita. Non vinci se pensi di vincere, ma preparando quello che serve fare". Tudor non si fa illusioni sulla zona Champions, ma si gode la vittoria contro il suo vecchio Verona: "Sapevo sarebbe stata una partita difficile e pericolosa, serviva avere la giusta mentalità e non sbagliare nulla, con l'Atalanta avevano rimontato due gol". Atteggiamento, ma anche gioco e ambizione: "La nostra qualità è uscita quando loro si sono stancati nella ripresa, bisognava essere attenti su calci piazzati e contropiedi, se avessimo preso gol sarebbe stato difficile ribaltare. Siamo stati sul pezzo e abbiamo concesso il minimo".

