Commisso: "Bene finora, non abbassiamo la guardia"

Gli auguri di Natale del presidente viola: "I dottori non mi hanno permesso di andare in Italia, ma continuerò a prendermi cura di voi da lontano. La competizione è forte, abbiamo davanti ancora tante battaglie. Il calcio in Italia sta attraversando un periodo molto critico: siamo vicini a un punto di non ritorno"

Natale lontano da Firenze per Rocco Commisso . Il presidente della Fiorentina , sotto consiglio dei medici che lo seguono, resterà negli Stati Uniti a causa problemi di salute: "Come sapete, avevo in programma di passare questi giorni così speciali con voi , insieme ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che lavorano alla Fiorentina e con tutta la famiglia viola - scrive Commisso nella lettera di auguri per le festività - Purtroppo i dottori che si prendono cura di me, mi vogliono vicino e non mi hanno permesso di fare quello che il mio cuore avrebbe voluto e quindi dovrò rimanere qui in America. In questo momento c’è qualcuno che ha deciso di prendersi cura di me, ma io continuerò a prendermi cura di voi, anche se lontani ".

"Calcio in Italia, vicini a un momento di non ritorno"

Commisso, che ha ricordato dei lavori in corso per la costruzione del Viola Park, nuovo centro sportivo della Fiorentina, si è soffermato anche sulla situazione del calcio in Italia: "Il calcio, in Italia in particolare ma non solo, sta attraversando un periodo molto critico, siamo davvero vicini a un momento di non ritorno se non verranno prese delle decisioni chiare e precise da mettere in atto al più presto, per il futuro di questo amato sport. E noi continueremo a batterci per avere sani e giusti principi, regole certe e trasparenza".