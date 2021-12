Con una nota ufficiale sul proprio sito la Fiorentina sottolinea la delicata situazione finanziaria del calcio italiano anche alla luce della nuova inchiesta sulle plusvalenze "fittizie" e chiede il rispetto delle regole sul pagamento degli stipendi e gli adempimenti di natura fiscale e contributiva per garantire una sessione di mercato trasparente da parte di tutti i club

Un comunicato lungo, dettagliato, e in alcuni passaggi anche molto duro quello che è apparso sul sito e sui canali social della Fiorentina. Il tema è il rispetto delle regole finanziarie nel calcio italiano che ha portato la società viola nelle scorse settimane a un duro botta e risposta soprattutto con l'Inter. Il club viola rivendica il rispetto delle regole e dei tempi sul pagamento degli stipendi di calciatori e dipendenti e fa un riferimento esplicito all'inchiesta di Torino sulle plusvalenze "fittizie" augurandosi un intervento rapido ed efficace "che sia di garanzia per i tifosi per assistere a una competizione paritetica”.