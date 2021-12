Periodo estremamente complicato per la Salernitana, alle prese sia con una situazione societaria ancora tutta da definire e messa in isolamento dalla Als di Salerno alla vigilia del match con l'Udinese, dopo una serie di risultati negativi che la tengono inchiodata all'ultimo posto della classifica. In riferimento alle questioni societarie, nella mattinata di martedì si è riunito un Consiglio Federale straordinario Figc per valutare la possibilità di prolungare la scadenza del prossimo 31 dicembre, entro la quale il club campano dovrebbe necessariamente cambiare proprietà.

Dopo la riunione ha parlato il presidente della Figc Gabriele Gravina: "La città di Salerno merita rispetto. Io sono il titolare dei diritti di quella città, non della società. Ho fatto una scommessa: sono certo che in dieci giorni la Salernitana troverà un acquirente. Non è possibile oggi continuare a discutere su come una realtà di questo tipo non abbia offerte -ha sottolineato-. C’è qualcosa che non va, e spetta ai trustee risolvere. Io posso dare alla città una grande speranza, ma io non ho fatto alcuna promessa. Sto mantenendo una linea di coerenza. "La norma è chiara, due società con la stessa proprietà non si possono avere", ribadisce Gravina. "Oggi è l'ultimo consiglio federale dell'anno. O entro il 31 dicembre arriva una comunicazione ufficiale dai trustee che hanno definito la vendita con il preliminare e quindi chiedono 45 giorni di proroga o la Salernitana è fuori. Il campionato sarebbe falsato? No, potrebbe essere falsato lasciando la Salernitana, non lo è perché azzerando tutto sono tutti alla pari. Mi dispiace tantissimo perché c'erano e ci sono ancora le condizioni per risolvere il problema, ma non dipende più da noi".